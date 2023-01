Severo e Themístocles se reúnem com Rafael Fonteles para conter crise na Assembleia

O deputado estadual Severo Eulálio (MDB) se reuniu na noite da última quarta (25) com o Governador Rafael Fonteles e o vice-governador Themístocles Filho no Palácio de Karnak. O encontro ocorre em meio ao aprofundamento da crise entre o Partido dos Trabalhadores e o MDB na Assembleia.



Os parlamentares mdebistas cobram respeito ao acordo firmado entre Fonteles e o partido para que a sigla presida a Assembleia no segundo biênio da gestão. Como o Portal O Dia informou, o PT estaria rachado com uma ala do partido defendendo o comando da sigla no legislativo pelos próximos quatro anos, já outro setor do partido, liderado pelo deputado Francisco Limma, quer que o acordo com o MDB seja honrado .

Na última quarta Fonteles pregou a harmonia entre o legislativo e o executivo . Caso o MDB fique fora da presidência da Assembleia pelos quatro anos alguns deputados prometem endurecer a tramitação de pautas importantes para o governo, algo que dificultaria o desenvolvimento do mandato de Fonteles.

FOTO: Redes Sociais / Divulgação

