Teresina pode perder mais de R$ 200 milhões com empréstimos parados na Câmara

A lentidão na tramitação de dois empréstimos na Câmara Municipal de Teresina pode levar a capital a um prejuízo milionário. A informação foi confirmada pelo líder do Prefeito no parlamento, Antônio José Lira (Republicanos). De acordo com o vereador, caso o prazo para uma nova votação do empréstimo de €38 milhões de euros expire, o município perderá os recursos que somam R$ 212 milhões.



A contratação do crédito junto a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) foi aprovada em maio de 2020, porém a operação não foi de efetivada junto ao banco. Para que o empréstimo seja concedido, a instituição financeira exige que novamente o projeto seja apreciado no legislativo. Além dos R$ 212 milhões junto a AFD a Câmara analisa também um empréstimo de R$ 42 milhões junto a Caixa Econômica Federal para a construção de casas populares na Santa Maria da Codipi.

Nos bastidores a demora em analisar os empréstimos seria uma forma dos vereadores pressionarem o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para liberar emendas e benefícios aos parlamentares. Recentemente Dr. Pessoa chegou a afirmar que os parlamentares seriam “adversários do povo”, caso votassem contra os empréstimos.

Lira lamentou a morosidade para a votação dos empréstimos e demonstrou preocupação. “Essa casa aprovou no dia 27 de maio de 2020 um empréstimo junto a um banco francês, de €38 milhões de euros, cerca de R$ 200 milhões de reais, e está parado nas comissões. A próxima semana será decisiva, são recursos que a nossa capital pode perder, não podemos fazer isso. O vereador tem o compromisso com a cidade e na próxima semana vamos ter a certeza que tem que ser aprovado, se não quem vai perder é Teresina”, afirmou.

O vereador avaliou também o benefício que o novo crédito poderia trazer para a região norte. “O empréstimo vai beneficiar a grande Santa Maria da Codipi com casas na região que será o conjunto habitacional Leonel Brizola que vai beneficiar o “loteamento gamboa” ele é de grande necessidade, são casa populares. Tenho chamado atenção a aqui a casa, a cidade de Teresina pode perder esse recurso”, finalizou o vereador

