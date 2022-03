Vereadores esperam mudanças no 1° escalão da Prefeitura de Teresina a partir de abril

Cresce nos bastidores da Câmara Municipal de Teresina a possibilidade de mudanças no primeiro escalão da gestão de Dr. Pessoa na capital. Um grupo de vereadores, fiéis ao prefeito, cobram maior participação na administração e devem ocupar pastas que podem ser deixadas por parlamentares do MDB. Insatisfeito no partido, Dr. Pessoa irá migrar o seu grupo político para o Republicanos.



Duas mudanças já estão confirmadas, a ouvidoria geral da cidade deve ser substituída já que era uma indicação do PSD e o vereador Ismael Silva (PSD) entregou os cargos . Na Guarda Municipal o Coronel Nixon Frota pediu exoneração e a Coordenadoria de Segurança Pública do Município está vaga.

Líder do prefeito na casa, o vereador Renato Berger (PSD) explicou que após o mês de Abril mudanças devem ser feitas e confirmou as expectativas dos vereadores. “Sempre tem que se discutir isso, logicamente se você está em uma base, você quer participar da gestão e quer que a gestão melhore, há sempre essa possibilidade de estarem inseridos através dos blocos na gestão. São coisas que estão sendo conversadas, analisadas, para que a partir do mês de Abril, depois que se definir essa questão partidária, se discuta essa questão de participação ou não na gestão”, finalizou.

Berger ainda negou que exista uma crise com o MDB, apesar de declarações públicas de interlocutores, tanto da prefeitura, quanto do MDB, deixarem claro a insatisfação mútua. “O Dr. Pessoa não deixou o MDB ainda, essa questão de estar satisfeito ou não no MDB, em momento nenhum fez com que se retirasse quem quer que seja. A questão da SDU Norte é por um problema e o Daniel assumiu. Não acredito que haja modificação por ser do MDB ou não”, finalizou o vereador.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

