Viviane Moura defende energias renováveis como pauta da eleição 2022

O debate em torno das energias renováveis deverá estar na pauta eleitoral deste ano de 2022, segundo a pré-candidata a deputada federal e ex-superintendente do Programa de Parcerias e Concessões do Piauí, Viviane Moura (Solidariedade). Para ela, esse é o momento de trazer a temática à tona para garantir que as novas matrizes energéticas estejam nos planos de governo dos próximos gestores.

“É muito importante porque a partir do próximo ano se inicia um novo ciclo de gestão política. E energia solar, embora a gente tenha nos últimos 14 meses um debate bem mais efervescente no Congresso, ainda vemos uma timidez em relação às políticas públicas que são favoráveis para o uso dessa matriz de energia”, disse.

Viviane Moura destaca que a temática da energia renovável ganhou prioridade dentro da Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc). Como exemplo, ela cita a implantação das miniusinas de energia solar fotovoltaica no Piauí. Ao todo, oito dessas estruturas estão em fase de implantação do estado.

“A partir de 2023 o governo do Estado já vai colher os frutos dessa parceria e a gente vai vê o destaque não só da matriz da energia, que vai ser a responsável por abastecer todos os prédios públicos da administração estadual, mas, sobretudo, uma economia de 25% na nossa conta de energia. E o governo poderá utilizar essa fonte alternativa de energia para investimentos em outros setores”, comentou Viviane Moura.

Seminário Energia Sustentável

A Fundação Octávio Miranda realiza no próximo dia 21 de junho o seminário Energia Sustentável - vetor de desenvolvimento do Piauí”, para debater os potenciais do Piauí no setor e os caminhos para desenvolvimento de políticas sustentáveis nos municípios do Piauí. Veja a programação e como fazer a inscrição aqui .

