Viviane Moura recebe alta após 11 dias internada

Internada há 11 dias após sofrer um Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) a candidata à deputada federal Viviane Moura (Solidariedade) recebeu alta médica nesta quarta-feira (24/08) e retornou para casa, informou a assessoria. A alta de Viviane foi assinada pelo médico Avelar Alves, que acompanhou a paciente.

A assessoria não informou quando ela poderá retornar para a campanha de rua, mas afirmou que o nome de Viviane Moura segue na disputa eleitoral e as atividades com a militância seguem acontecendo em Teresina como as caminhadas nos bairros Piçarreira e Satélite (na zona Leste de Teresina); no bairro Dirceu (zona Sudeste) e Centro.

A candidata Viviane Moura, que atuou como superintendente de Parcerias e Concessões no governo Wellington Dias, foi diagnosticada com endometriose e chegou a ser submetida a um por um procedimento cirúrgico no início do mês. Logo em seguida, ela sofreu AVC hemorrágico e deu entrada em um hospital particular de Teresina onde foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

