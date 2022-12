O senador eleito Wellington Dias (PT) fez, nesta sexta-feira (23), sua primeira coletiva de imprensa após ser anunciado como Ministro do Desenvolvimento Social pelo presidente eleito Lula. Na solenidade, ele pontuou os principais planos e metas para a pasta em 2023 e destacou que seu maior objetivo é tirar o Brasil do mapa da fome.

“O Brasil durante o mandato do presidente Lula, com o programa Fome Zero, que acabou se transformando no programa Bolsa Família, nós alcançamos o reconhecimento da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) de que o Brasil estava fora do Mapa da Fome, e o país que mais havia evoluído, em 2015/2016, em tirar as pessoas da miséria. Radicar a fome é minha primeira missão no Ministério.



Wellington Dias pontuou que será um desafio assumir a pasta. Segundo ele, dos mais de 215 milhões de brasileiros, 90 milhões estão cadastrados do Cadastro Único (CadÚnico) que se enquadram em carência de algum direito fundamental à vida, seja renda, saúde, falta de moradia, de água, habilitação, entre outros.

“É um desafio, dá um frio na barriga assumir essa pasta. É o ministério dos mais pobres. Vamos cuidar do Brasil, mas com atenção especial aos mais pobres. A pasta simboliza, entre tantas missões e responsabilidades que terá nosso governo, a que representa o coração do governo Lula, o social”, ressaltou.

Estiveram presentes na coletiva a governadora do Piauí, Regina Sousa, o deputado federal Merlong Solano (PT) e João de Deus, presidente do PT no Piauí.

