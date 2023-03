‘Congresso Mulheres de Negócio’ acontece neste domingo (19) em Teresina

O maior encontro de mulheres empreendedoras do Piauí, o ‘Congresso Mulheres de Negócio’ acontece neste domingo (19), das 07h às 21h, no auditório Helena Souza, no Atlantic City, em Teresina. O evento contará com 19 palestrantes entre empresárias e digitais influencers, um talkshow e quatro workshop com certificado de 12h . Entre as palestrantes, está a cantora de forró Solange Almeida.



De acordo com a psicóloga Nayse Monteiro, uma das palestrantes, o evento tem por objetivo enaltecer a pauta feminina e oportunizar troca de conhecimentos e experiências no universo do empreendedorismo.

“A importância deste evento é reconhecer o trabalho de mulheres e enaltecer a pauta feminina. Nós temos grandes nomes daqui de Teresina que se destacam com os negócios. São mulheres que vêm alcançando seus espaços na sociedade. Esse evento é também para conscientizar de que a mulher pode sim ter o seu próprio negócio, a sua empresa, inúmeros colaboradores e contribuir com a sociedade. A ideia é juntar experiências de todas as participantes - desde o início de um empreendimento até a sua consolidação”, disse em entrevista à O Dia TV nesta quinta-feira (16).

Entre as palestrantes, está a cantora e influencer Solange Almeida, ex-Aviões do Forró.

“Ela vai contar suas vivencias e experiências no ramo empreendedor. Vai ser um momento incrível de trocas de experiências, aprimoramento de negócio e construção. A valorização que merecemos é construída com oportunidade e é isso que vamos fazer no Congresso”, ressalta.

As inscrições para o Congresso podem ser feitas pela internet através do site www.mulheresdenegociopi.com.br ou pelo instagram através do @mulheresdenegociopi.com.br.

