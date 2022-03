“Não paga, não joga”: moradores denunciam taxa irregular para usar campo no Renascença

O lazer e o incentivo à prática esportiva é um direito de todos, garantido na Constituição Brasileira. Mas não é o que está acontecendo na prática para os desportistas do bairro Renascença, na zona sudeste de Teresina. Pelo menos de acordo com uma denúncia anônima que um morador da região fez ao PortalODia.com nesta quarta-feira (09). Segundo ele, para ter acesso ao campo público do bairro conhecido como “Campo do CAIC”, está sendo cobrada uma taxa de R$ 5 reais por pessoa para utilizar o espaço.

Segundo o denunciante, o valor está sendo exigido por duas pessoas que não possuem ligação com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), o órgão que cuida dos espaços esportivos públicos na capital. “As pessoas que estão fazendo essa cobrança são conhecidas como Joãozinho e Raimundo Manilha. Eles não tem ligação com a Semel e estão cobrando para que os desportistas utilizem o campo que é público, da comunidade”, denunciou.

Campo do CAIC, no bairro Renascença (Reprodução: Internet)

“[O campo] existe há mais de 30 anos. Eles alegam que cuidam do campo, mas o dinheiro é para eles mesmos. Sempre foi de graça para comunidade até eles começarem com essa pratica. Hoje, quem não paga, não joga. A regra é deles”, relatou o denunciante, que informou ao O Dia que a cobrança acontece nas peladas realizadas nas terças e quintas-feiras.

“Eles dizem que vão colocar água gelada, colete e bola nova. Mas na verdade não tem nada disso, eles estão usando o dinheiro em benefício próprio”, completou.

O Portal O Dia tentou entrar em contato com os dois citados como os cobradores do valor em questão, mas eles não foram encontrados para se pronunciarem sobre o assunto. O espaço nesta reportagem continua aberto para o outro lado.

Já a SEMEL confirmou à reportagem que o local é de responsabilidade da secretaria e ainda não foi informada oficialmente sobre a situação. E disse que para que se consiga resolver a situação, é preciso que a denúncia seja protocolada junto ao órgão.

A SEMEL informa que, até o presente momento, não foi informada sobre cobrança da Taxa no campo do Renascença 2. No entanto, está à disposição para receber qualquer denúncia e averiguar os fatos apresentados.

