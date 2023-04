“Vi meu sonho destruído”, diz empresário que teve quatro ônibus incendiados em Teresina

As ondas de violência que atingiram Teresina no início desta semana afetaram toda a população. Pessoas que não tinham relação alguma com os casos policiais acabaram sendo envolvidos de uma maneira drástica. Um exemplo desta situação é o empresário Jhonatas Araújo, que teve quatro ônibus incendiados pelas ações das facções criminosas.

Dono da JJ Turismo, ele conta que “viu seu sonho sendo destruído”. Um dos veículos incendiados foi adquirido há mais de 12 anos e foi o primeiro ônibus a ser utilizado na empresa. “O carinho que a gente tinha por esse ônibus era enorme. Não pelo fato de ser um veículo, mas porque ele tem história. Foi através dele que todos os outros vieram. O outro a gente tinha comprado há um mês e agora virou cinza”, disse Jhonatas Araújo.

Veículos ficaram totalmente destruídos (Foto: Reprodução/Instagram)

A história da empresa teve início com o pai de Jhonatas, seu Francisco Costa, que antes de abrir seu próprio negócio, era cobrador de coletivos. “Ele começou a se identificar com isso e teve a oportunidade de comprar o primeiro ônibus. A partir daí foi começando a ter oportunidade e trouxe toda a família, que era da roça, para trabalhar com isso. Todos da minha família mexem com isso”, lembra.



Jhonatas Araújo comenta que ter o patrimônio de sua família destruído joga por água abaixo todas as noites acordadas e os dias de esforço. "Realizar um sonho é difícil, mas ver um sonho sendo queimado é uma dor que toma conta do coração".



O empresário, que também é cantor e compositor, explica que ficou sabendo da situação quando estava em Pernambuco, em busca do seu sonho de ser cantor profissional. “A partir do primeiro sonho, vieram outros. Meu pai me incentivou a começar e consegui a oportunidade de ir para outro estado. Já faz um tempo que fui para lá ser músico e recebi a notícia por meio de uma chamada de vídeo. Fui atrás de um sonho e os que ficaram aqui, foram destruídos”, lamenta Jhonatas.



A fim de obter recursos para reverter a situação e continuar construindo o sonho da JJ Turismo, o empresário e sua família estão realizando uma vaquinha online. Até o momento, Jhonatas conseguiu arrecadar R$ 1.450, no entanto, a meta é atingir R$ 200 mil. Quem tiver interesse em ajudar pode acessar este link ou, ainda, entrar em contato com o músico por meio do Instagram (@jhonataaraujooficial).

