“Zelo apostólico”, diz Arquidiocese de Teresina ao lamentar morte de Bento XVI

Zelo apostólico. Essa foi uma das qualidades destacadas pela Arquidiocese de Teresina ao lamentar a morte do Papa Emérito Bento XVI. A manifestação aconteceu através de nota publicada pela administração da Igreja Católica, em Teresina. Bento XVI faleceu neste sábado (31/12) aos 95 anos em Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano.

“A Arquidiocese de Teresina, com profundo pesar, se despede do Papa Emérito Bento XVI, que faleceu na manhã deste sábado, 31 de dezembro, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Bento XVI deixa um legado extraordinário à Igreja e ao mundo, com uma vida inteira dedicada a fé com ardor, humildade e zelo apostólico. Sua vida é um grande testemunho do poder da verdade a serviço da vida e do bem comum”, disse um trecho da nota.

A Arquidiocese comentou ainda que Bento XVI foi um dos maiores teólogos da atualidade, deixando um legado teológico e magisterial de referência e destacou que sua obra está entre as maiores teologia da Igreja de todos os tempos. A nota recorda ainda que o arcebispo Dom Jacinto foi nomeado durante o papado de Bento XVI.

“Diante da Páscoa deste grande servo de Deus, enquanto Igreja particular de Teresina manifestamos também a nossa gratidão ao papa emérito, que em seu pontificado nomeou Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho como Arcebispo Metropolitano de Teresina, no ano de 2012”, disse outro trecho.

O velório de Bento XVI terão início na segunda-feira (02) na Basílica de São Pedro, com funeral previsto para quinta-feira (05), presidido pelo Papa Francisco.

