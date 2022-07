Teresina: número 192 está fora do ar e SAMU disponibiliza contato temporário

A linha de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Teresina, o 192, está fora do ar. Em comunicado divulgado pelo órgão nesta quinta-feira (07), foi confirmado o não funcionamento do serviço, porém não foi informado o que teria motivado o problema.

(Foto: Arquivo / O DIA)

As ligações para solicitar o atendimento do SAMU, nesse período, devem ser feitas através do telefone (86) 98878-0697. Ainda segundo o órgão, assim que a linha 192 voltar a funcionar, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informará sobre o retorno da linha de contato.

No entanto, ainda não há previsão de quando haverá o restabelecimento do serviço.

Com informações do SAMU