20º edição do Salipi começa nesta sexta-feira (3); confira programação

A maior feira de livros do Estado do Piauí (SaLiPi) inicia hoje (03), no Complexo Cultural Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí (UFPI). O evento, que se estende até dia 12 de junho, vai reunir escritores, leitores, feira de livros e uma ampla programação de palestras, lançamento de livros e apresentações artísticas e musicais. Esta edição homenageará um de seus fundadores, o professor e poeta Cineas Santos.

Salipi inicia suas atividades nesta sexta-feira (03) (Foto: Divulgação/UFPI)

Em 2022, o SaLiPi comemora 20 anos e para celebrar, o Salão resgata o caráter internacional, trazendo nomes como o do escritor angolano José Eduardo Agualusa e do escritor e jornalista moçambicano Mia Couto. São autores de renome da literatura portuguesa.



Além dos palestrantes internacionais, o SaLiPi, traz na programação da 25ª edição do Seminário Língua Viva, autores brasileiros de destaque como a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz; o gramático José de Nicola e Lucas de Nicola, que juntos desenvolveram uma pesquisa sobre a Semana da Arte Moderna; a YouTuber Rita Von Hunty; a escritora Aline Bei; a escritora Thalita Rebouças; o ex-juiz de direito Samer Agi, dentre outros.



O SaLiPi conta ainda com o Palco Marcus Peixoto, um espaço dedicado a apresentações musicais. Durante todos os dias a partir das 18h haverá apresentações de uma variedade de estilos musicais, da música clássica ao forró, do reggae ao cordel, do rock ao folguedo, MPB, blues, dentre outros. "Um evento como o Salipi existe para fomentar a atividade cultural e um dos critérios é renovar a programação e dar oportunidade aos que ainda não se apresentaram”. Ressalta o organizador do Espaço, Marco Antonio.



Confira a programação:

Seminário Língua Viva:

03/06 – sexta-feira

19h: José De Nicola (SP) e Lucas De Nicola (SP) - “Modernismo, identidade nacional e centenários”

04/06 – sábado

18h: Aline Bei (SP) - “A criação do Personagem: do palco à folha”

19h30: Mia Couto (Moçambique/ Portugal) - “O mapeador de ausências”

05/06 – domingo

19h: Thalita Rebouças (RJ) - Bate-Papo Literário com a escritora Thalita Rebouças

06/06 – segunda-feira

19h: Lilia Schwarcz (SP) - “Sobre o Autoritarismo Brasileiro”

07/06 – terça-feira

19h: Rita von Hunty (SP) - “Micro Agressões”

08/06 – quarta-feira

19h: Lívio Romano Tragtenberg (SP)Show: “Palavras ao Vento”Músicos: Lívio Tragtenberg (SP), Esteban Pascual (SP) e Emerson Boy (PI/SP) “O que se ouviu e não se ouviu na Semana de 22”

09/06 – quinta-feira

19h: Carlos Vereza (RJ) - “Minha chegada ao espiritismo: pode ser pela razão, pelo afeto ou pela dor”

10/06 – sexta-feira

19h: José Eduardo Agualusa (Angola/Portugal) - A língua portuguesa no mundo, e as literaturas lusófonas

11/06 – sábado

14h30: Rodrigo Custódio (SC) - “Como trabalhamos com Libras acadêmicas?”

19h: Samer Agi (DF) - Aprendendo com Machado de Assis, Shakespeare e Jane Austen.

12/06 – domingo

19h: Ignácio de Loyola Brandão (SP) - “Brasil desconhecido que reage e resiste e a cultura não se deixa vencer”

Estação Letras e Expressões:

05/06 – domingo

18h: Encontro da AJEB/PI - Encontro das Ajebianas do Piauí com Elinalva Oliveira – Presidente da AJEB/CE19h30: Eliane Potiguara (RJ) - “Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz. Ainda tenho sementes para brotar”

06/06 – segunda

20h: Prof.ª Drª Algemira de Macedo Mendes - “As escritoras Piauienses e Imprensa Feminina nos séculos XIX e XX: memórias e resistências”.

07/06 – terça-feira

19h: Academia Piauiense de Letras – APL - Bate-Papo Literário dos Acadêmicos da APL e convidados

08/06 – quarta-feira

19h30: Maria Valéria Rezende (PB) - Memória ou imaginação? Uma visão ficcional do mundo

09/06 – quinta-feira

19h30: Diego Vinícius (SE) - “Literatura e espiritualidade: Deus é poesia

10/06 – sexta-feira

19h30: Rafa Magalhães (GO) - Precisava te contar

11/06 – sábado

19h: Penélope Martins (SP) e Marcelo Duarte (SP) - “Quem e como escreve um autor/uma autora de literatura para jovens”

