37 comunidades de Teresina ainda não receberam recenseadores do IBGE

Um total de 37 comunidades em Teresina ainda não receberam a visita de um recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para responder ao questionário do Censo Demográfico 2022, segundo a Superintendência do IBGE no Piauí.

O Censo já está em reta final e seu resultado deve ser divulgado até o final de abril. Entre os locais ainda não visitados pelo IBGE está o bairro Parque Brasil II, na zona Norte da cidade. De acordo com o IBGE, na semana passada, esse número era maior: 54 comunidades, até então, não haviam registrado participação no Censo.



A não participação dessas comunidades no Censo, segundo o IBGE, se dá por duas razões: ou os moradores estavam ausentes quando os recenseadores passaram à época da coleta normal, ou houve recusa de alguns moradores em fornecer as informações.



Somado a esses fatores, também há a questão da violência urbana, que torna alguns locais de mais difícil acesso, por questões de segurança. Relatório da Secretaria de Segurança Pública do Piauí indica os bairros onde, no ano de 2022, houve a maior incidência de crimes violentos, como homicídios. São eles: Santa Maria, São Joaquim, Parque Brasil, Mocambinho e Água Mineral, na zona Norte; Pedra Mole e Samapi, na zona Leste; Angelim e São Pedro, na zona Sul; e Itararé, na zona Sudeste.



Importância do Censo Demográfico

Os dados coletados pelo IBGE são de suma importância. É através do Censo Demográfico que a União calcula o valor a ser repassado às cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



Além disso, com os dados demográficos é possível analisar a situação da população e, a partir disso, direcionar as políticas públicas que cada comunidade precisa.



O que fazer caso você não receba a visita do recenseador?

Quem não recebeu a visita dos recenseadores poderá acionar o órgão por meio do Disk Censo para requerer participar da pesquisa. Por meio dele, a população poderá registrar reclamações e tirar dúvidas.



IBGE

