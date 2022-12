8 motivos para usar o Recoverit e recuperar suas fotos perdidas

Recuperar fotos perdidas não é uma tarefa fácil. Embora em algumas situações seja possível reverter o problema com uma simples busca na lixeira, com backups ou através dos salvamentos automáticos na nuvem, as coisas nem sempre são tão simples assim.

Para casos complexos, o mais interessante é o uso de ferramentas externas de recuperação de arquivos. Para esse texto, eu vou me focar na melhor delas, o programa Wondershare Recoverit, cujo principal objetivo é auxiliar usuários que perderam seus arquivos.

8 motivos para usar o Recoverit

O Wondershare Recoverit é um programa disponível para computadores. De maneira bastante simplificada, ele oferece ferramentas que permitem que arquivos perdidos (seja por exclusão, corrompimento ou outros motivos) possam ser recuperados pelos usuários.

A partir dessa explicação, surge a primeira pergunta: por qual motivo eu devo usar o Wondershare Recoverit? Para tornar a compreensão do seu uso mais simples, eu elaborei uma lista com 8 motivos para você recorrer a ele como solução para fotografias perdidas.

1 – Ampla compatibilidade

Embora esse texto seja focado na recuperação de fotos perdidas, seria injusto limitar a eficácia do Recoverit somente às imagens. Apesar do programa abranger centenas de possíveis extensões de fotografia, elas não são os únicos tipos de arquivos compatíveis.

Através das ferramentas do software, o Recoverit pode recuperar não somente fotos, mas também outros tipos de arquivos. São mais de 1000 extensões compatíveis, entre formatos de áudio, texto, vídeo e outros. Se um arquivo foi perdido, o Recoverit pode resgatá-lo!

2 – Confiabilidade e segurança

Quando você já tentou recuperar fotos removidas sabe que é uma tarefa que gera certa insegurança. Não existe fim para o número de programas que prometem soluções mágicas, o que torna difícil para os usuários saber quais ferramentas são confiáveis. Programas perigosos podem piorar a situação!

O Recoverit elimina essa preocupação. Com centenas de reviews favoráveis de usuários que fizeram uso dele, a sua segurança e confiabilidade estão garantidas. Caso ocorram problemas, é possível encontrar ajuda nos canais de comunicação oficiais do programa.

3 – Atende diferentes sistemas

O Wondershare Recoverit é compatível com diferentes versões dos dois principais sistemas operacionais para computadores: Windows e macOS. Isso é especialmente interessante porque usuários do sistema da Apple nem sempre são contemplados por softwares externos.

4 – Útil em contextos pessoais e profissionais

Embora seja comum que usuários recorram ao uso de programas externos para recuperar fotos e outros arquivos por motivos pessoais, esse nem sempre é o caso. Algumas vezes, as extensões de imagem perdidas têm importância em um âmbito profissional e/ou empresarial.

A boa notícia? O Recoverit dá especial atenção para organizações que buscam usar o software! O investimento na aplicação do programa em computadores de empresas garante que tempo e dinheiro não sejam perdidos caso arquivos importantes acabem excluídos.

5 – Múltiplas ferramentas

O Recoverit é mais popular pela possibilidade de auxiliar na recuperação de fotos, mas essa é só uma das ferramentas disponibilizadas pelo programa. Outra, menos conhecida, mas igualmente poderosa na resolução de problemas, é a correção de arquivos corrompidos.

O programa dá especial atenção para vídeos corrompidos, o que é uma ferramenta valiosa. Quem lida com extensões de vídeo sabe o quão trabalhoso é recuperar arquivos dessa natureza, o que expande ainda mais as possibilidades de ajuda do Recoverit

.

6 – Abrange diferentes dispositivos

Na maioria dos casos, arquivos perdidos estavam salvos no HD. O disco rígido de um computador é o destino “padrão” para salvamento de dados, mas ele não é o único, especialmente quando máquinas operam com o auxílio de uma memória externa.

Felizmente, o Recoverit também é útil nesse contexto! Para além de recuperação de arquivos perdidos no HD, o programa funciona com HDs externos (também conhecidos como SSD) e com diferentes tipos de dispositivos, como pendrives e cartão de memória de máquinas.

7 – Facilidade na execução das tarefas

O maior empecilho enfrentado pelas pessoas que perderam fotos é a dificuldade de solucionar o problema. Boa parte das respostas apresentadas requerem experiência aprofundada no uso de computadores, o que não é o caso de boa parte das pessoas.

O Recoverit não se encaixa aí! Recuperar arquivos utilizando o programa é uma tarefa fácil mesmo para usuários sem nenhum conhecimento. O processo é simples e ágil e o problema pode ser resolvido com apenas alguns passos e tomando poucos minutos.

8 – Poupar tempo e evitar estresses

A maior parte do tempo gasto com a recuperação de fotos perdidas está na busca. Soluções existem, mas até conseguir encontrá-las, os usuários sem experiência prévia com essa situação gastam muito tempo, o que pode ser prejudicial pelos mais variados motivos.

E se a foto perdida precisava ser apresentada dentro de um tempo delimitado? Nesse caso, a solução precisa ser rápida. Através do Recoverit, usuários conseguem reparar arquivos perdidos ou danificados em pouco tempo, facilitando as coisas e poupando estresses.

Caso você deseje testar as funcionalidades do Wondershare Recoverit, basta checar o site oficial do programa e fazer o download! O software é pago, mas existe a possibilidade de testar suas ferramentas gratuitamente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender!

