A fé que supera a pandemia, jovens fazem retiros espirituais híbridos no Carnaval

Amor, Fé e Esperança, o Carnaval 2022 de alguns jovens em Teresina têm sido diferente. Nem mesmo a pandemia impediu religiosos de diversas comunidades da capital a praticarem a fé durante o feriado. De forma híbrida, com atividades presenciais e remotas, pessoas se reúnem para orações e preces durante todo o Carnaval. O período, conhecido pelo consumo de álcool e longas festas, foi momento de contemplação e contato com a religião para os jovens.



Em meio a uma grande guerra que se aprofunda na Europa e com a chegada da variante Ômicron no Brasil, os retiros espirituais deste ano ganharam um valor ainda maior. Para o jovem Israel Rocha, coordenador de Evangelização da Comunidade Shalom, a presença de Deus é o que traz esperança e conforto no momento tão complicado. “O tema principal foi a alegria por que Jesus está vivo, em meio a tantas guerras, a pandemia e tantos desafios, as pessoas ficam sem uma referência de alegria e vão perdendo a esperança. Neste evento nós podemos dizer, Cristo é a nossa esperança, mesmo em tempos de guerras, desafios e a pandemia. Se nós temos a Deus podemos ter esperança e as coisas por maiores que sejam não podem nos abalar”, disse o religioso.

Israel explicou as atividades que são desenvolvidas ao longo de todo o carnaval na comunidade e destacou que o renascimento é o fator mais especial dos cinco dias de feriado. “A gente visa dar as pessoas uma experiência com Deus, essa experiência com o amor de Deus, através de louvor através de pregação e através da Santa Missa. O evento foi dividido em duas partes, ele é híbrido, pela tarde online e a noite a Missa. Muitas pessoas foram alcançadas através do renascer e o evento foi muito bom. Temos a tarde aqui no nosso centro de evangelização para oração e aconselhamento”, disse

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Busca pela Felicidade

O coordenador destaca também que os fiéis chegam aos retiros espirituais em busca de equilíbrio e felicidade. O caminho, segundo ele, para se chegar aos dois elementos é ter um coração em contato com Deus. “Todo ser humano tem a sede da felicidade, todo coração do homem e da mulher tem esse desejo do infinito. Quando você mostra para a pessoa, aqui tem um lugar onde você pode preencher a sede que existe no seu coração. Quando se busca se encontra algo bom, por isso as pessoas vieram e experimentaram essa experiência com Deus”, finalizou Israel Rocha.





Jovens praticam orações durante o Carnaval. FOTO: Assis Fernandes/ODIA





Quarta-Feira de Cinzas



A quarta-feira de cinzas, neste ano celebrado no dia 02 de março, marca o início da Quaresma no calendário litúrgico da Igreja. Neste período, todos os cristãos são convidados a se prepararem para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Durante a celebração, os fiéis recebem a “imposição das cinzas”, como sinal de conversão cristã em preparação para a Páscoa. A Igreja propõe, por meio do Evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, a oração, a penitência e a caridade como práticas a serem vivenciadas de maneira ainda mais intensa pelos fiéis ao longo da Quaresma.

Para bem vivenciar este dia, paróquias da Arquidiocese de Teresina realizam missa de cinzas na data, conforme horários específicos de cada comunidade. O Arcebispo Metropolitano, Dom Jacinto Brito, celebra às 17h, na Catedral de Nossa Senhora das Dores.

Confira horários de celebrações na igreja matriz de algumas paróquias:

FORANIA CENTRO

– Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores (Praça Saraiva) – 12h e 17h

– Igreja São Benedito (Salão do Pão de Santo Antônio, Praça da Liberdade) – 06h30, 09h e 17h

– Paróquia Nossa Senhora do Amparo (centro) – 7h15, 12h e 17h

FORANIA SUL I

– Santuário Vila da Paz (Bairro Vila da Paz) – 19h

– Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Vermelha) – 18h30

– Paróquia Nossa Senhora das Graças (Capelinha De Palha) – 18h

– Paróquia São Francisco de Assis (Cidade Nova) – 19h

– Paróquia São Raimundo Nonato (Piçarra) – 8h e 18h

– Paróquia Cristo Rei (Cristo Rei) – 19h na Matriz, 9h na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

FORANIA SUL II

– Paróquia Menino Jesus de Praga (Saci) – 7h e 19h

– Paróquia Santa Luzia (Promorar) – 7h e 19h

– Paróquia Santíssimo Sacramento (Porto Alegre) – 19h

– Paróquia N. Senhora da Imaculada Conceição (Morada Nova) – 19h

– Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Bela Vista) – 6h e 19h

– Paróquia Nossa S. do Rosário de Fátima (Conj. Santa Fé) – 7h e 19h

– Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Demerval Lobão) – 07h30 e18h

– Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Vila Irmã Dulce) – 19h

FORANIA NORTE I

– Capela de São Miguel Arcanjo (Centro Pastoral Paulo VI) – 19h

– Paróquia N. S. do Perpétuo Socorro (Mafrense) – 19h

– Paróquia de São José Operário (Vila Operária) – 8h e 19h

– Paróquia Santíssima Trindade (Primavera) – 19h

– Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Cabral) – 7h, 9h e 18h30

– Paróquia São Joaquim (São Joaquim) – 19h

– Paróquia Nossa Senhora das Graças (Buenos Aires) – 7h

– Paróquia Santa Joana D’arc (Mocambinho) – 7h15 e 18h30

– Paróquia São Paulo (Bom Jesus) – 7h e 19h

FORANIA NORTE II

– Paróquia Divino Espírito Santo (Povoado São Vicente) – 7h30

FORANIA LESTE

– Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Bairro de Fátima) – 11h e 18h na Matriz

– Lar De Misericórdia (Horto) – 17h

– Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão) – 7h e 19h

– Paróquia Santo Inácio de Loyola (Pedra Mole) – 19h30min

FORANIA SUDESTE

– Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Dirceu II) – 6h e 19h

– Paróquia Nossa Senhora Da Conceição Aparecida (Renascença I) – 19h

– Paróquia Cristo Libertador (Renascença II) – 07h e 19h

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no