Abrigo São Lucas: idosos só têm alimentos para dois meses e casa pede ajuda

O Abrigo São Lucas, entidade que cuida de idosos há mais de 30 anos em Teresina, está passando por dificuldades. Administradores da casa informaram ao Portal O Dia nesta sexta (11) que os mantimentos armazenados na casa só dão para garantir a alimentação dos idosos pelos próximos dois meses. Um nível de estoque considerado baixo para manter as cerca de sete refeições diárias dos 59 idosos abrigados no local.

De acordo com uma das assistentes sociais do abrigo, as doações diminuíram durante a Pandemia. E agora há o risco de desabamento. “Nós estamos preocupados com essa situação. É uma das mais graves que já vivemos. Pode faltar os alimentos mais básicos para garantir a refeição deles. As doações caíram muito, porque a maioria das ajudas vinham por visitas presenciais à casa, às escolas, faculdades faziam doações. Com a pandemia, isso se reduziu”, explica Fernanda Almeida, assistente social do Abrigo.

Abrigo São Lucas acolhe idosos em Teresina (Foto: reprodução/Instagram)

Diante disso, a Casa está realizando uma campanha para a arrecadação de alimentos, além de doações em dinheiro para continuar mantendo o atendimento aos abrigados. “Tudo o que vier é bem-vindo, nunca vai ser demais. Arroz, macarrão, feijão, óleo, açúcar, café, e também desinfetante, papel higiênico, tudo pode ser doado. A gente pede encarecidamente a todos que nos ajude nesse momento tão difícil que estamos passando. Mãos que ajudam, fazendo uma corrente a gente chega aonde quer", disse.

Abrigo pede ajuda à população (Reprodução/Instagram)

Como ajudar

A doação para os idosos pode ser feita na forma presencial, indo até a casa, que fica na avenida Nicanor Barreto, na região do Vale Quem Tem. O abrigo disponibiliza também um PIX, o número do CNPJ é o 00329756000189. Mais informações, o telefone de contato é o (86) 9.9966-0016.





