Acidente envolvendo carro de luxo deixa dois mortos na BR-343

Duas pessoas morreram após um grave acidente na manhã deste sábado (25), na BR-343, próximo ao Parque de Exposições de Teresina. Segundo o tenente Eduardo, do comando do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta de 5h40.



(Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

De acordo com o tenente, o veículo Audi A5, cor preta, seguia com dois ocupantes sentido Altos/Teresina, quando o motorista perdeu o controle e chocou-se contra um poste de energia. Em seguida, o carro bateu em uma Amarok, cor branca.

Dentro do Audi estavam Danilo Nogueira Portela e Carlos Daniel dos Santos, que morreram no local. As vítimas ficaram presas nas ferragens e “o bombeiro fez o desencarceramento das vítimas”, disse o tenente Eduardo. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, os ocupantes da caminhonete já haviam sido retirados do veículo.

