Acidentes de trânsito em Teresina crescem 10% durante a Semana Santa, aponta HUT

Durante a Semana Santa, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) registrou um aumento de 10% no número de acidentes de trânsito com vítimas, percentual maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A unidade é referência em atendimentos de traumas na região, os acidentes de trânsito representam a principal causa individual de atendimentos.



Segundo estatísticas de entradas do HUT, no último mês de março houve um recorde de usuários deste perfil, sobretudo com motocicletas. O Núcleo de Epidemiologia (NHE) preparou um mapa que indica os bairros e regiões dos acidentes em Teresina, do total de 773 acidentes, ocorreram com maior incidência em bairros como Centro, Angelim, Renascença e Brasilar.



(Foto: Reprodução/Ascom-HUT)

Ainda de acordo com a Unidade de Estatística, as agressões físicas tiveram redução de 51%. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da quinta-feira (06) até o domingo (09). Nesses dias foram realizadas 125 cirurgias, número 21% maior que no mesmo período do ano passado. O HUT registrou 548 atendimentos, entre urgências e emergências, durante a semana santa.



O HUT é a maior urgência pública da região entre rios que compreende 31 municípios no entorno de Teresina, atendendo em média cinco mil usuários por mês.



Com informações do HUT

