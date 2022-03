Acusado de tentar matar homem a pauladas em Pio IX é preso em Teresina

Um homem identificado como Thiago Sousa Lima foi preso na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Dirceu I, na Zona Sudeste de Teresina, acusado de tentar matar outro homem a pauladas na cidade de Pio IX, no Sul do Piauí, após uma discussão em bar. O primeiro dele, que também é acusado de ter participado da ação criminosa, foi detido em São Paulo. O crime aconteceu em janeiro deste ano.



Foto: Arquivo/ODIA

De acordo com Paulo Alexandrino, do 21º Distrito Policial, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o acusado e o primo dele espancando a vítima com um pedaço de madeira. Tudo começou depois que eles se desentenderam quando estavam ingerindo bebida alcoólica.

“Ele foi preso hoje após cumprimento de mandado de prisão da comarca de Pio IX. Ele já estava sendo monitorado assim como o primo dele que foi preso em São Paulo. A tentativa de homicídio aconteceu em janeiro e o crime foi filmado por populares”, disse o agente.

Após a prisão, Thiago Sousa Limafoi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames de corpo e delito. Na sequência, foi encaminhado para Central de Flagrantes de Teresina. Ele será conduzido ao sistema prisional.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no