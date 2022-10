Adolescente abusada desde os 4 anos será encaminhada para acompanhamento psicológico

O Conselho Tutelar de Teresina irá encaminhar a adolescente de 16 anos que era abusada sexualmente desde os 4 anos de idade pelo companheiro da avó para acompanhamento psicológico. O crime ocorria no bairro Jardim Europa, zona Sudeste da capital. Hoje, após 12 anos de estupros consecutivos sofridos dentro da própria casa, a jovem apresenta sério quadro de depressão.

De acordo com o conselheiro Chagas Teófilo, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) irá acompanhar a família. “Hoje nós iremos até a família para colher informações mais gerais sobre o caso. Logo depois iremos solicitar os serviços de acompanhamento”, explica.



Além disso, o caso será encaminhado ao Ministério Público do Piauí (MPPI), que irá tomar as devidas providências. “Os procedimentos de exames feitos no hospital, assim como o Boletim de Ocorrência serão encaminhados ao Ministério Público", acrescenta Chagas Teófilo.

Familiares pedem justiça

Os amigos, parentes e moradores do jardim Europa realizaram uma manifestação nas ruas do Jardim Europa na tarde de ontem (19), pedindo justiça pelo caso da jovem.

Uma familiar da vítima, presente no protesto, afirmou que a adolescente encontra-se extremamente abalada e que foi preciso muita conversa para que a jovem pudesse contar o que estava ocorrendo de fato. “Eu percebi que ela estava estranha e não queria falar. Ela chorou bastante e, desde então, começou a falar. Eu até gravei a nossa conversa. Ela disse que era ameaçada pela avó e pelo abusador”, afirma.



Revoltado com a situação, o pai da vítima pede que casos como esses tenham mais atenção por parte das autoridades. “Queremos pedir que haja justiça contra esse elemento que abusou durante 12 anos da minha filha e que a justiça procure investigar casos como este", destaca.



Entenda o caso

Uma Jovem de 16 anos denunciou, na terça-feira (18), que estava sendo violentada sexualmente pelo companheiro da avó há 12 anos. Vivendo na mesma casa que a avó e o abusador, a jovem sofria estupros desde os 4 anos de idade.

Segundo os relatos, ela passou a ser ameaçada constantemente pelo idoso quando decidiu sair da residência da avó e ir morar com seu pai. No celular da vítima, mensagens enviadas pelo criminoso comprovam as ameaças e os abusos.

O idoso, que não teve a identidade revelada, foi atraído pelos familiares da vítima à uma residência na tarde de terça. Lá, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina a fim de prestar depoimento. O mesmo foi liberado logo após e segue em liberdade.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA).



Confira a reportagem da O DIA TV:





