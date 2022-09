Adolescente morre após sofrer descarga elétrica no bairro Portal da Alegria, em Teresina

Um adolescente de 12 anos, identificado como José Carlos dos Santos Ribeiro, morreu na noite desta quinta-feira (22) após sofrer uma descarga elétrica dentro do Centro de Artes e Esportes Unificados CEU – SUL, no bairro Portal da Alegria, zona Sul de Teresina. O incidente foi confirmado pela Secretaria Municipal da Juventude (Semjuv), que administra o espaço.

De acordo com as informações repassadas, ele estaria andando de bicicleta quando sofreu uma descarga elétrica, próximo a um poste de luz. Toda a ocorrência aconteceu durante a chuva que caiu na noite de ontem (22) na capital. Populares que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Equatorial Piauí para realizar os primeiros procedimentos. Porém, a vítima veio a óbito no próprio espaço.

A Prefeitura de Teresina, por meio da Semjuv e da Semec, lamentou o ocorrido e publicou nota de pesar. As aulas na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, onde José Carlos estudava, foram canceladas nesta sexta-feira (23).

Confira as notas de pesar:

Nota - Semjuv

A Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Semjuv), lamenta e se solidariza com os familiares do jovem que perdeu a vida, na noite desta quinta-feira (22), nas dependências do Centro de Artes e Esportes Unificados CEU - SUL.

O jovem estava andando de bicicleta quando sofreu uma descarga elétrica. O local do acidente passará por perícia para analisar as causas reais do ocorrido e as atividades ficarão paralisadas pelo tempo necessário para conclusão dos trabalhos.

Nota - Semec

É profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso aluno José Carlos da Escola Municipal Júlio Lopes. A escola está de luto e comunica que nesta sexta-feira (23), não haverá aula. A SEMEC lamenta e se solidariza com familiares, professores, alunos e comunidade escolar.

