Aeroporto de Teresina deve receber mais de 13 mil passageiros no feriado de Tiradentes

Com a aproximação do feriado de Tiradentes, comemorado nesta sexta-feira (21), o fluxo de passageiros pelo terminal aeroportuário de Teresina deve ter um aumento considerável, já que a data, este ano, se prolongará com o final de semana, o que possibilita viagens mais estendidas. A administração do Aeroporto Petrônio Portella estima que mais de 13 mil passageiros passem pelo terminal aeroviário neste feriado.



Entre esta quinta (20) e a próxima segunda-feira (24), são esperados cerca de 115 pousos e decolagens. Diante deste aumento no fluxo de gente circulando pelo terminal, a administradora do aeroporto faz algumas recomendações aos passageiros.



São esperados 115 pousos e decolagens durante o feriado prolongado - Foto: Jailson Soares/O Dia

“É importante que os passageiros se atentem aos horários de embarque. Se for despachar bagagem, recomenda-se que cheguem com duas horas de antecedência. Se for viajar apenas com mala de mão, o ideal seria chegar uma hora e meia antes de embarcar. Se possível, recomendamos também que façam o check-in online para evitar imprevisto e ter uma viagem tranquila”, diz Éden Pisani Júnior, gerente do Aeroporto de Teresina.

É importante lembrar que os dias de maior fluxo de passageiros pelo Aeroporto de Teresina é justamente esta quinta-feira (20). A previsão da direção do terminal ´que pelo menos 3.200 pessoas circulem pelo local. Já no pós-feriado, na segunda (24), esse fluxo deve voltar a subir por conta do retorno da folga. A previsão é que mais de 3 mil pessoas também passem pelo aeroporto nesta data.

Teresina segue a tendência nacional de aumento de fluxo de passageiros nos terminais de embarque e desembarque em véspera de feriados prolongados. Somente nos aeroportos operados pela empresa que administra o terminal de Teresina, a previsão é de mais de 240 mil passageiros embarcando e desembarcando nos próximos dias.

