Aeroporto de Teresina inicia campanha de doação de roupas em parceria com ONG

O Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, iniciou uma campanha de doação de roupas nesta sexta-feira (03). A ‘Campanha Gerando Novos Caminhos’ tem por objetivo estimular a doação de roupas em bom estado por passageiros que embarcam ou estão em conexão no aeroporto. Foram instalados pontos de coleta nas áreas de embarque, desembarque e administrativas do local.

A iniciativa vai até dia 31 de julho e mobiliza a participação dos clientes através da prática da solidariedade e da ação voluntária em todo o Brasil. A campanha é realizada em parceria com a ONG Gerando Falcões e com o Instituto CCR, entidade sem fins lucrativos.

“Essa é uma iniciativa muito especial, pois engaja colaboradores das concessionárias e o público externo formado pelos clientes dos seus serviços e ainda parceiros da companhia. Neste ano, a nossa campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, garantindo a transformação social”, destaca Ariane Teles, Analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.



As peças arrecadadas na campanha serão encaminhadas para o Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, gerando renda aos jovens do projeto e formação cidadã, além de contribuir com a economia que irá circular. O valor de vendas é revertido em programas de transformação nas periferias e favelas.

