Aeroporto de Teresina recebe ação de segurança aeroportuária

O Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, recebeu ações de segurança conhecida como “Caça F.O.D.” (sigla da expressão em inglês Foreign Object Debris ou Detritos de Objetos Estranhos, em tradução livre), que consiste em uma caminhada pela área operacional do aeroporto em busca de qualquer objeto estranho à operação, como itens perdidos por passageiros ou derrubados durante o serviço e trânsito de aeronaves, veículos e equipamentos no pátio.

“A busca por objetos estranhos na área operacional é uma prática diária das Equipes Safety e de Operações do aeroporto. Mas, periodicamente, ampliamos essa atividade e envolvemos diversas equipes para reforçar esse cuidado que ajuda a garantir a integridade e segurança de todos”, explicou o gerente do Aeroporto de Teresina, Eden Pisani Júnior.

A primeira Caça F.O.D do ano mobilizou várias equipes da comunidade aeroportuária participaram da atividade, como colaboradores da CCR, bombeiros do aeródromo, integrantes do serviço de assistência médica e da torre de controle.

Eles partiram em busca de objetos que pudessem comprometer o funcionamento do aeroporto e até mesmo causar acidentes, já os motores dos aviões puxam o ar da frente para jogá-lo para trás e, caso algum objeto seja sugado pelo motor, pode ocasionar danos e prejuízos não apenas materiais como a vidas.

