Agendamento para vacinar crianças abre hoje às 18h em Teresina

Dando prosseguimento à campanha municipal de vacinação contra a covid-19, abrirá hoje (10) às 18h o agendamento para vacinar crianças de 6 a 11 anos. Os agendamentos são feitos no site Vacina Já, da Fundação Municipal de Saúde (FMS). O órgão informou que até o momento, mais de 56 mil crianças já foram imunizadas na capital. O número corresponde a 62% da meta de primeiras doses.



Além do agendamento de hoje, nesta sexta-feira (11), abrirá também vagas para agendar segunda dose de crianças de 55 a 11 anos que já estão na época de completarem o esquema vacinal. “Estejam atentos para a data marcada no cartão de vacina. Agendem para a data mais próxima”, orientou a coordenadora da campanha de imunização contra a covid em Teresina, Emanuelle Dias.

Amanhã (11) também será aberto agendamento para a primeira dose das pessoas de 12 anos ou mais e para a dose de reforço da Janssen para quem tomou a dose única no intervalo recomendado.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Semana que vem haverá drive-thru de vacina

Na próxima semana, a partir da segunda-feira (14) até a sexta-feira (18), serão abertos postos de vacinação drive-thru para aplicação de segundas doses da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac; doses de reforço para adultos com 18 anos ou mais e dose adicional para imunossuprimidos.

Os drive-thru de vacinação funcionam nos terminais de integração das zonas Norte, Sul, Leste e Sudeste das 9h às 17h.

É importante lembrar que para se vacinar é preciso apresentar o CPF ou cartão do SUS, documento de identificação com foto, cartão de vacina e, no caso das crianças, elas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Atenção para os prazos de aplicação da segunda dose nas criança. As datas estão marcadas de lápis nos cartões de vacina: 28 dias após a primeira dose no caso da Coronavac e 8 semanadas no caso da Pfizer Pediátrica.

Com informações da FMS