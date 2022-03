Agendamentos para Centros de Testagem de covid em Teresina serão suspensos

A partir da próxima semana, os agendamentos para os quatro Centros de Testagem de Covid-19 em Teresina vão ser suspensos. Isso porque houve queda na demanda por testes em toda a capital. Com isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) voltarão a testar pacientes com sintomas gripais. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (04) pela Fundação Municipal de Saúde (FMS).





Veja abaixo as UBS’s que farão testagem de covis-19 a partir da semana que vem em Teresina:

UBS do Real Copagre – zona Norte

UBS do Planalto Uruguai – zona Leste

UBS do Gurupi – zona Sudeste

UBS do Parque Piauí – zona Sul

Os atendimentos acontecem das 7h às 19h. Além das Unidades Básicas de Saúde, o Hospital do Monte Castelo também foi destacado para atendimento exclusivo para casos de covid-19. Nestas unidades, o paciente com sintomas gripais é atendido separado “O paciente é colocado em ambiente preferencialmente arejado enquanto é feita a avaliação do médico e os exames solicitados”, explicou o presidente da FMS, médico Gilberto Albuquerque.

Além das quatro UBS’s destinadas exclusivamente para atendimento covid, Teresina conta ainda com mais 86 unidades para atender às demandas de saúde regulares da Atenção Básica.

