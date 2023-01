Agentes comunitários de Teresina fazem protesto na FMS contra corte de insalubridade

Os agentes de Saúde de Teresina fizeram uma manifestação em frente à Fundação Municipal de Teresina (FMS), na manhã festa terça-feira (31), contra o corte indevido do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de Saúde e de Combate à Endemias e também pelo reajuste salarial da categoria. Ao todo, mais de 1.700 profissionais estão sem receber o benefício.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



O presidente do Sindast, o sindicato que representa a categoria, Antônio Jorge, explicou que a FMS deixou ser cumprir com o pagamento da insalubridade dos agentes de Saúde, bem como fazer o reajuste do piso dos profissionais. “Nos deparamos hoje com esse corte de insalubridade dos contracheques dos agentes. Também a FMS não atualizou o piso da categoria, que é de dois salários mínimos. O salário veio ainda com a base anterior, e o atual é R$1.302”, explicou.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



“Ela tem que reajustar as tabelas do piso e das progressões do plano de cargos, carreiras e salários. E estamos cobrando isso da FMS. Disseram que não tinha sido pago por erro no sistema, então monitorem esse sistema para que isso não aconteça com o trabalhador. Porque o cartão para as compras no supermercado do trabalhador não espera, a farmácia não espera, a escola do filho não espera. A gente não pode ficar na dependência de um sistema”, complementou.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Outro lado

Procurada, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) reconheceu um erro no sistema de pagamentos e definiu como prazo para o problema ser solucionado esta sexta-feira (03). Porém, o órgão não se posicionou sobre a cobrança de reajustes salariais.

Confira a nota na íntegra:

A Diretoria de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde (FMS) informa que houve um problema no Sistema que gerencia a folha de pagamento, e com isso a insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias não foi contabilizada. Porém, a diretoria informa que até sexta-feira (03) o valor será pago em folha suplementar e estará disponível nas contas.

Confira o vídeo da manifestação:

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no