Agressor não poderá mais ter guarda de animais em Teresina, diz projeto de lei

Segundo o projeto de lei nº 124/2022, a pessoa que praticou algum crime de maus-tratos a animais fica proibida de guardar ou adotar outros animais durante 10 anos. A proposta é da vereador Thanandra Sarapatinhas, que foi lida em plenário e está tramitando na Câmara Municipal de Teresina.



Ainda de acordo com o PL, está prevista multa de R$ 5 mil para quem agredir ou abandonar animais domésticos. Os valores arrecadados referentes a multa estabelecida devem ser destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Teresina.



(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Custear tratamento

A vereadora ainda defende, por meio do projeto de lei, que o agressor seja responsável por arcar com todas as despesas veterinárias, medicamentos, tratamentos e hospedagens em clínicas especializadas em tratamento veterinário que forem necessários para a reabilitação do animal.



Thanandra Sarapatinhas pontuou que há episódios recorrentes de crueldade contra animais, o que exigem o aprimoramento do arcabouço jurídico que dispõe sobre esse crime na cidade. A protetora ainda destacou casos em que o agressor é preso, liberado logo em seguida, tendo o direito de retomar a tutoria do animal vitimado.



“Isso é um absurdo ao meu ver e deve ser impedido. Além de na maior parte das vezes os agressores de animais nem passarem um dia na cadeia, ainda podem voltar a ficar com os animais. Quem agride um animal vai fazer de novo. Espero que possamos aprovar a lei para endurecer essa punição”, destacou a parlamentar.



