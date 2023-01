Água da chuva encobre buracos e coloca em risco motoristas que trafegam na Av. Dom Helder

Uma das principais vias de acesso que liga a extrema zona Leste de Teresina à BR-343, a Avenida Dom Hélder Câmara, localizada no bairro Uruguai, está praticamente intrafegável. Buracos, lama e entulhos se amontoam causando transtornos e até acidentes. Os motoristas que se arriscam a transitar pelo local amargam prejuízos e acumulam reclamações.



Por mais de 1 km, os motoristas precisam fazer malabarismo para desviar das crateras. Em determinados trechos, só é possível passar um veículo por vez. Carros e motocicletas dividem espaço com inúmeras carretas e caminhões. O peso desses grandes veículos danifica ainda mais a pista, aumentando o problema.

(Fotos: Isabela Lopes/ODIA)

O pedreiro e jardineiro Francisco Machado Cerqueira (57) reside no bairro Renascença, zona Sudeste, e trabalha em uma residência localizada no início da Avenida Dom Hélder Câmara. A casa fica em um dos trechos mais críticos e no local já foram registrados diversos acidentes.

“Na segunda-feira (02) uma mulher ficou ferida após cair de moto. Ela se acidentou e sangrou muito a perna. O rapaz que dirigia a moto tentou desviar de um buraco e caiu em outro. Eu já até comentei com o proprietário dessa casa, que fica em frente aos buracos, que ele falasse com esses caminhões para jogar uma carrada de terra. Como passam muitos caminhões diariamente, os buracos só aumentam”, disse.





E a situação fica ainda pior à noite e quando está chovendo, devido a falta de visibilidade. Além disso, Francisco Machado acrescenta o risco de assaltos, uma vez que os motoristas precisam reduzir a velocidade para passar pelos buracos. É o que também destaca o vendedor autônomo Fernandes Vieira, que trabalha na zona rural de Teresina e transita pelo local no início e no final do dia.

“É uma tristeza isso aqui e à noite é mais perigoso, porque os motoristas precisam reduzir a velocidade. Chega o inverno e a chuva desmancha [o asfalto], eles fazem um paliativo, mas não resolvem de fato o problema, e só piora no período da chuva. Inclusive, o secretário da Eturb, Pessoinha, disse que tinha volume de verba eficiente para resolver esse problema, mas até agora nada, só promessa. Enquanto isso ficamos com o prejuízo, com nossos veículos se acabando”, concluiu Fernandes Vieira.

Contraponto



Por meio de nota, a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb) informou que a equipe da Coordenação de Asfalto (CEASF) está finalizando o projeto da obra na Avenida Dom Hélder Câmara, para que, posteriormente, seja elaborado o edital de licitação da obra, que deverá iniciar ainda neste primeiro trimestre.

Informou também que já finalizou os projetos das obras nas avenidas Camilo Filho, Poty, Braz Honório e Amadeus Paulo, e que, agora, está na fase de elaboração do edital para a licitação, que deve sair em breve.

Devido ao início do período chuvoso, a ação das equipes de operação tapa-buraco foram intensificadas. Assim, para solicitação de reparos em vias da cidade, a população pode pedir o serviço através do WhatsApp (86) 99470-6980, enviando fotos ou vídeos da demanda e a localização.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no