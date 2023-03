Águas de Teresina celebra o Dia Mundial da Água com intervenções pela cidade

O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, marca as discussões sobre a preservação dos recursos hídricos para as gerações futuras.



A Águas de Teresina, em parceria com a prefeitura municipal, realiza diversas atividades que reforçam a importância do consumo consciente.

Dentre as ações, destaque para o dia de grafitagem com alunos da Escola Municipal João Porfírio de Lima Cordão e uma blitz educativa com distribuição de sementes e intervenção artística de grafite nos bueiros das avenidas Maranhão e Raul Lopes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no