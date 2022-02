Aluno do Instituto São José é aprovado em 1º lugar para o curso de medicina da UFPI

Entrar no curso superior dos sonhos tem sido o objetivo de muitos estudantes piauienses que, ao longo do processo de aprendizagem, fazem o possível para conseguir realizar este propósito. Recentemente, João Pedro Moraes Lima, de 19 anos, estudante do Instituto Educacional São José, em Teresina, foi aprovado em 1º lugar no curso de medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

O aluno também obteve a maior nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de todo estado. Ao O DIA, João Pedro conta como foi a experiência e seus maiores desafios. “Finalizei o ensino médio em 2019 e, desde então, fiz dois anos de pré-vestibular até alcançar a aprovação. De fato, uma rotina bem pesada que exigiu muito foco. Este ano fiz cursinho no São José, com uma equipe pedagógica maravilhosa”, explica o estudante.



João Pedro obteve a maior nota do Enem em todo o estado (Foto: Reprodução/Instituto São José)

João Pedro conta ainda que passava cerca de 6 horas por dia estudando. “Eu tinha uma rotina bem fixa durante a semana. Ia para o cursinho de manhã e pela tarde estudava das 15h às 18h. Após isso, eu sempre ia praticar algum exercício e, ao retornar, estudava até terminar todas as pendências”, comenta.



O estudante destaca ainda que apenas no último ano do Ensino Médio decidiu que queria cursar medicina e não mediu esforços para tal. Hoje, ele, a família e os amigos comemoram o resultado.

“Desde a liberação das notas, a felicidade aqui em casa é permanente. Estou muito ansioso para o começo do período letivo e para essa nova caminhada”.

Para os alunos que estão ou ainda estarão nesta jornada, João Pedro pontua que traçar uma rotina de estudos é indispensável. “Também é preciso identificar pontos fracos e dar prioridade para eles”, acrescenta.



O Instituto São José oferece diversos cursos pré-vestibulares para quem busca a tão sonhada aprovação. (Foto: Reprodução/Instituto São José)

Nas redes sociais, o Instituto Educacional São José comemora a aprovação e parabeniza o estudante pela conquista. “Com sua dedicação, resiliência e humildade, ele mereceu muito a sua aprovação! Parabenizamos o João Pedro, sua família e seus professores pelo resultado conquistado! Nós da família São José somos só alegria e orgulho”.



“Serei o primeiro médico da família”, comemora estudante da rede estadual de Itaueira aprovado no SISU

O estudante Marcos Vinícius da Costa Vilela, de apenas 18 anos, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). O jovem, residente no município de Itaueira, distante 346km de Teresina, é aluno da rede estadual de ensino e fez 920 pontos na redação.

“É a realização de um sonho! Foram muitas horas de estudo, em meio a uma pandemia. Estudei de forma online, em casa, e acompanhei as revisões do Pré-Enem Seduc, que foram de suma importância para mim”, comenta.

Marcos Vinicius será o primeiro médico da família. (Foto: Reprodução/Seduc)

Marcos Vinicius destaca ainda que esta é uma conquista de toda a família. “Meus pais são autônomos, não têm emprego fixo e toda essa dedicação é por eles também. Hoje conquistei a tão sonhada vaga no curso de medicina numa instituição pública", acrescenta o estudante.



O jovem, que irá estudar em Parnaíba, há 669,3 km de Itaueira, ressalta que pretende voltar para atuar na sua cidade. "Vou estudar, me especializar e voltar para trabalhar na área da saúde na minha cidade", concluiu.



Adriana Magalhães