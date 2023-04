Alunos de escola municipal utilizam o Jornal O Dia como recurso pedagógico

Alunos da Escola Municipal Mário Quintana, na região do Grande Dirceu, na Zona Sudeste de Teresina, estão usando o Jornal O Dia como recurso pedagógico na unidade de ensino. O "Projeto Leiturarte: Jornal na escola" tem por objetivo contribuir de forma concreta na melhoria da leitura e escrita, a interpretação de assuntos tratados sob uma visão reflexiva. A unidade escolar atende crianças de sete a 11 anos.



Divulgação/Arquivo/Pessoal

Uma das idealizadoras do projeto, a pedagoga Teresina Cristina, conta que o incentivo à leitura e escrita auxilia diretamente no desempenho dos alunos em todas as disciplinas. "O jornal é uma excelente fonte de leitura bem como de informações. Você pode perguntar; por que o jornal escrito em tempos tão modernos e tecnológicos? Justamente pelo fato do jornal ter uma escrita culta e científica necessária aos tempos modernos de grandes exigências. E, ainda, contempla vários gêneros textuais os quais trabalhamos em sala de aula aprimorando e consolidando várias habilidades", conta.

Divulgação/Arquivo/Pessoal



Cerca de 200 crianças estão participando do projeto que explora a escrita, a interpretação das manchetes, a exploração dos gêneros textuais, leitura das noticias, análises de charges e exploração das fotografias impressas. Ao final do ano letivo, a escola fará a 'Noite do Oscar' com premiações e a impressão de um jornal com os principais acontecimentos da escola.

