Aniversário de Teresina: veja o que abre e fecha neste feriado na capital

Nesta terça-feira (16), Aniversário de Teresina, órgãos públicos não funcionarão na capital; exceto os essenciais. Já o comércio, deve funcionar normalmente no Centro e nos bairros. O Portal O Dia traz para você nesta segunda-feira (15) um resumo do que abre e fecha em Teresina.

Serviços públicos

Órgãos públicos não funcionarão em Teresina. Porém, ficam ressalvados os serviços essenciais e de interesse público como hospitais, maternidades, UPAS, SAMU, laboratórios centrais, internações no CAPS e os serviços de fiscalização no trânsito.

Comércio

As lojas funcionarão normalmente. No Centro e nos bairros, o comércio poderá funcionar até 18h e os da zona leste, até 21h. Os shoppings centers contam com horários de funcionamento específicos, e podem variar de acordo com as lojas. As unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente. A loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h, as lojas São Cristóvão e Jockey, das 7h às 21h, e a loja da Dom Severino de 7h às 22h. Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, também funcionará no horário normal, das 7h às 22h.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Piauí, os bancos não funcionarão na terça-feira, em virtude do feriado. Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc.) e boletos que tiverem o dia 16 de agosto como data de vencimento, poderão ser pagas sem acréscimo na quarta-feira (17), quando os atendimentos bancários presenciais retornam normalmente.

Transporte

O Metrô de Teresina não funcionará durante o feriado. De acordo com a CMTP, o serviço voltará a ficar disponível na quarta-feira (17).

