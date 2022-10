Apipa pede ajuda para arrecadar R$ 40 mil e manter abrigo de animais

A Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (Apipa) tem enfrentado sérios problemas financeiros. Com gastos superiores a R$ 40 mil mensais, a Ong que cuida há 15 anos de animais vítimas de maus-tratos e abandono em Teresina, não está conseguindo fazer a manutenção do abrigo e tem feito campanhas para arrecadar recursos.



Os principais gastos do abrigo são com os salários dos funcionários, água, luz, internet, medicamentos, material de limpeza, alimentação, conta nas clínicas, entre outros. Segundo Isabel Moura, uma das fundadoras da Apipa e coordenadora do abrigo, o valor das despesas costuma chegar a R$ 40 mil.



(Fotos: Reprodução)

“Mas pode ser superior, dependendo das contas, da situação dos animais que foram socorridos e precisaram ser levados rapidamente para a clínica, dos medicamentos utilizados, entre outros. As pessoas sempre perguntam sobre a alimentação dos animais, que é muito importante, mas nossos gastos mensais envolvem outras coisas também”, disse.



Isabel Moura reforma que o abrigo se mantém por meio de doações e pede que as pessoas simpatizantes das causas animal ajudem a entidade a continuar realizando seu trabalho. Atualmente, Apipa abriga 250 animais, entre cães e gatos, além dos que estão internados em clínicas.



“Não podemos deixar que nada falte aos animais, pois eles estão lá para ficarem bem e terem oportunidade de conseguir um lar. Quando eles saem da rua, do sofrimento e da dor que viviam, do descaso e da maldade humana, eles entram no abrigo e são tratados, vermifugados, castrados e deixados aptos a serem adotados por alguma família. Estamos fazendo esse apelo para aquele que já ajuda, que continue ajudando, e aquele que ainda não ajudou, mas se interessa por essa causa e sente amor pelos animais, que nos ajude para que possamos continuar fazendo o bem”, completa a coordenadora do abrigo.



Como ajudar?

A Apipa fica localizada no bairro Uruguai, zona Leste de Teresina e conta com doações de rações, materiais de limpeza, jornais, medicamentos e ajuda financeira através dos canais de doação, além de voluntários que atuam ativamente na manutenção desta entidade. Para mais informações, é só acessar o site da Apipa.

As doações podem ser enviadas para as seguintes contas:



BANCO DO BRASIL

Ag: 3507-6 / CC: 57615-8

Pix: [email protected]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ag: 0855 / Op: 013 / CP: 83090-0

Pix: [email protected]

BANCO SANTANDER

Ag: 4326 / CC: 13000087-4

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no