Após acordo, ônibus das zonas Norte e Leste de Teresina devem voltar a circular hoje (23)

Os ônibus que circulam nas zonas Norte e Leste de Teresina podem voltar a circular ainda nesta quinta-feira (23). É o que garante o superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), Bruno Pessoa. Segundo o gestor, na noite desta quarta-feira (22) foi feita uma reunião com os trabalhadores e os consórcios de ônibus Urbanus e Poty e, após decisão coletiva, foi feito um acordo extrajudicial com as empresas. O documento deverá ser protocolado, ainda hoje, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PI).

“Nesses últimos dois dias entramos em diálogo com os consórcios e os da zona Norte e Leste nos responderam, no prazo de 24 horas, as minutas que propusemos e achamos um ponto comum. Eles entraram em contato com o Sintetro, debateram alguns pontos com os trabalhadores e no final da noite entraram em acordo coletivo entre eles. Estamos aguardando para que, durante a manhã, consigamos homologar no TRT, para que eles imediatamente retornem ao serviço”, disse Bruno Pessoa.



Bruno Pessoa, superintendente da Strans (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Ainda segundo o superintendente, no acordo extrajudicial também está previsto o aumento gradual da frota, principalmente nos horários de pico. Além disso, serão implementados rastreadores em toda a frota para fiscalização da ordem de serviço.



Sobre os consórcios que atuam nas zonas Sul e Sudeste e que não aceitaram o acordo proposto pela Strans, Bruno Pessoa destaca que a justiça precisa intervir, de modo a resolver esta problemática. “A justiça tem que determinar, como diz a lei, que 30% da frota deve estar circulando. Vamos redirecionar os veículos cadastrados e as vans para que a gente consiga suprir as necessidades dessas regiões. Nós não tivemos a resposta desses consórcios. Só respondendo que não teriam interesse, mas cabe saber porquê, já que o montante de valor é o mesmo. O serviço do transporte público é essencial, e à medida que eles continuem com essa intransigência, a prefeitura pode destratar esse contrato unilateral”, frisou Bruno Pessoa.

A Strans também tem se mobilizado para agilizar a compra de novo ônibus. “Também estamos realizando, em trâmite internos na Prefeitura, para que seja aberto um processo de licitação para a compra de 150 ônibus novos para a cidade de Teresina. Esse edital deve ser lançado até quarta da próxima semana e, entre 90 a 120 dias, esses veículos estejam chegando em Teresina”, completou o superintendente.

Contraponto

Apesar do superintendente da Strans, Bruno Pessoa, afirmar que foi feito um acordo extrajudicial entre o órgão municipal e os trabalhadores do transporte coletivo, a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro), Edilane Sousa, afirma que os ônibus das zonas Leste e Norte só irão voltar a circular normalmente após o acordo ser assinado oficialmente. Segundo ela, o acordo proposto leva em consideração a reivindicação de reajuste do salário, ticket alimentação e auxílio saúde dos motoristas e cobradores.



Greve no transporte público chega a 11 dias

A greve dos motoristas e cobradores do transporte público de Teresina chega a 11 dias. Mesmo com as negociações de dois consórcios com a Strans, o Sintetro informou que outras empresas ainda não apresentaram propostas que atendam as demandas da categoria e, por tanto, os trabalhadores seguem em greve.

Com informações de Raimundo Lima, da ODIA TV

