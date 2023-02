Após dois anos, Corso volta às avenidas de Teresina hoje (11) com desfile de 20 caminhões

Há dois anos sem ser realizado devido a pandemia da Covid-19, o Corso de Teresina está de volta às ruas e avenidas de Teresina neste sábado (11) com desfile de 20 caminhões e a apresentação de 16 bandas. Por conta da determinação que proíbe eventos que fechem um determinado trecho da Avenida Raul Lopes, o ponto de partida será a avenida Jóquei Clube, no bairro de Fátima, zona Leste da cidade.

O percurso da folia sairá às 16h na Avenida Raul Lopes e seguirá até o Complexo Turístico da Ponte Estaiada, que será o ponto de dispersão dos caminhões, já avenida Dom Severino, não prejudicando os moradores que residem ao longo da Raul Lopes.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Além dos tradicionais desfiles de caminhões, a edição 2023 do Corso contará com palcos e atrações musicais locais. O Corso é uma realização da Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e outras pastas da gestão municipal.

Para Ênio Portela, presidente da FMCMC, a segurança é um dos pontos com mais atenção por parte da organização. “Esse vento está sendo realizado por muitas mãos, capitaneado pela Fundação Monsenhor Chaves e vamos tentar resgatar duas coisas, a pedido do Prefeito Dr. Pessoa: um carnaval de família, por isso está sendo frisado muito a questão da segurança, com apoio de todas as instituições. Vai ser o Corso com a maior segurança já realizada”, disse o presidente da Fundação Monsenhor Chaves.

Todas as informações a respeito do evento estão disponíveis no site cultura.pmt.pi.gov.br ou na página cultura_the no Instagram.

Veja as atrações:

PALCO PROFESSOR ZÉ REIS

15h30 -DJ JOY

16H – AXÉ DA GIU

17H DJ JOY

17H30 RORAIMA E TERÊ GROOVE

18H30 DJ JOY

19H00 MELHOR DE 3

20H00 DJ JOY

20H30 LILLY ARAÚJO

PALCO MY BROTHER

15h30 – DJ KELL

16H – CH CANTOR

17H DJ KELL

17H30 MAGNÓLIA

18H30 DJ KELL

19H00 LEYLIANNE MONTEIRO E BANDA TRIBALLES

20H00 DJ KELL

20H30 LENE ALVES

PALCO PEINHA DO CAVACO

15h30 – DJ FIRE

16H – DOCE ILUSÃO

17H – DJ FIRE

17H30 LUCAS DAVI

18H30 DJ FIRE

19H00 PIAUÍ SAMBA

20H00 DJ FIRE

20H30 LEYDE SANTOS

