Após sofrer infarto, Jeová Alencar passa por cirurgia de cateterismo

O deputado e superintendente da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sul, Jeová Alencar (Republicanos) passou por uma cirurgia de urgência após sofrer um infarto no coração nesta quarta-feira (3).

O político foi submetido a um cateterismo cardíaco depois de sentir-se mal na manhã de hoje. O deputado encontra-se internado no Hospital Unimed Primavera, onde deve permanecer pelos próximos dias.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com a direção do hospital, os exames evidenciaram uma obstrução grave em uma das artérias do coração. Por isso, o deputado também foi submetido a uma angioplastia coronária.

Ainda segundo o boletim médico divulgado, a cirurgia ocorreu com sucesso. Jeová Alencar encontra-se internado em uma UTI e seu quadro é estável.

Ithyara Borges

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no