Arquidiocese divulga programação das missas de natal nas paróquias de Teresina

Neste fim de semana (24 e 25 de dezembro) a Igreja Católica celebra o Natal, nascimento de Jesus Cristo. E as paróquias e comunidades da Arquidiocese de Teresina divulgaram uma programação especial para os dois dias, a fim de celebrar uma das datas mais importantes para os cristãos.

A principal celebração é a missa solene da noite de Natal que acontece na Catedral de Nossa Senhora das Dores, no centro da Capital, no dia 24 de dezembro às 21h e que deve ser celebrada pelo Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito.

Confira abaixo a programação detalhada em algumas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Teresina:





CENTRO

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Igreja Catedral

24/12 – 21h (Matriz);

25/12 – 07h30 (Matriz); 17h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

24/12– 20h

25/12- 07h; 09h e 11h

Paróquia São Benedito

24/12- 06h30 e 19h

25/12- 06h30 e 17h





NORTE I

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Mafrense

24/12- 20h (Igreja Matriz)

25/12- 08h30 (Comunidade Sagrada Família – Itaperu); 19h (Igreja Matriz)

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Cabral

24/12- 19h

25/12- 07h, 09h, 10h30 e 18h30

Paróquia São José Operário – Vila Operária

24/12- 19h (Matriz Vila Operária)

25/12- 06h, 08h e 17h (Matriz Vila Operária)

Paróquia São Joaquim – São Joaquim

24/12- 18h (Com. Nossa Senhora Imaculada Conceição); 19h30 (Com. Sta. Maria Madalena)

25/12- 08h (Natal do Senhor Com. São Judas); 17h (Com. São Joaquim); 19h (Com. São Francisco)

Paróquia Santa Joana d’Arc – Mocambinho

24/12- 19h15 Véspera de Natal

25/12- 07h15 Natal; 18h30 Natal

Paróquia São Paulo – Bom Jesus

24/12- 19h (Igreja Matriz)

25/12- 08h e 19h (Igreja Matriz)

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Buenos Aires

24/12- 18h (Comunidade Santo Afonso); 20h (Comunidade Matriz)

25/12- 07h (Comunidade Matriz); 09h (Comunidade Santo Afonso); 17h (Comunidade Matriz); 19h (Comunidade São João)

Área Pastoral Santa Clara – Real Copagre

24/12- 19h

25/12- 08h e 17h

Paróquia Santíssima Trindade – Primavera

24/12 – 17h (Com. Imaculada Conceição); 18h (Com. Nossa Senhora da Esperança); 20h (Igreja Matriz)

25/12 – 19h (Igreja Matriz)

Capelania São Miguel Arcanjo (Centro Pastoral Paulo VI)

24/12- 17h

25/12- 09; 18h

Capela Universitária São Paulo VI

24/12- 17h

25/12- 17h





NORTE II

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Santa Maria da Codipi

24/12- 19h30

25/12- 19h

Área Pastoral São José – Residencial Jacinta Andrade

24/12- 19h30 Missa da Véspera de Natal (Igreja São José);

25/12- 10h (Igreja São Padre Pio); 18h (Igreja São Frei Galvão);





LESTE

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro de Fátima

24/12- 19h (Matriz de Fátima); 19h (Igreja Sag. Coração de Jesus)

25/12- 08h (Matriz de Fátima); 11h (Matriz de Fátima); 19h (Matriz de Fátima)

Paróquia Santo Inácio de Loyola – Pedra Mole

24/12 – 19h (Vila São José; 19h (Vila Nova); 19h (Pedra Mole)

25/12 – 7h (Socopo); 8h (Pedra Mole); 9h (Soinho); 10h (Cidade Jardim); 17h (Anita Ferraz); 19h (Vila Nova); 19h (Vila São José)

Paróquia Nossa Senhora da Vitória e São José – Planalto Uruguai

24/12 – 17h (Celebração na Com. N. Sra. do Carmo); 19h (Matriz)

25/12 – 08h (Matriz); 11h (Matriz); 19h (Matriz), 19h (Celebração na Com. São Judas Tadeu)





SUDESTE

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Renascença I

24/12- 17h30 (Comunidade Nossa Senhora de Fátima); 19h (Igreja Matriz)

25/12- 07h e 19h (Igreja Matriz); 09h (Comunidade Santa Luzia)

Paróquia Cristo Libertador – Renascença II

24/12- 19h Auto de Natal (Matriz); 20h (Matriz)

25/12- 09h (Matriz); 17h (Com. Assunção); 19h (Matriz)

Paróquia Imaculada Conceição de Maria – Tancredo Neves

24/12- 19h (Matriz)

25/12- 08h (Matriz); 17h (Com. Nossa Senhora da Guia); 19h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima e do Santo Rosário – Gurupi

24/12- 19h (Igreja Matriz)

25/12- 10h45 (Cemitério Jardim da Ressureição); 18h (Igreja Matriz); 19h30 (Com. Menino Deus)

Paróquia Santuário São Francisco de Assis – Dirceu I

24/12 – 19h (Auto de Natal); 20h ( Missa de Natal);

25/12 – 07h, 09h e 19h;





SUL I

Paróquia de Cristo Rei – Cristo Rei

24/12- 17h30 (Terra Prometida); 19h (Igreja Matriz e Aparecida)

25/12- 07 e 17h (Igreja Matriz); 09h (Igreja N.S. Aparecida); 19h (Imaculada Coração de Maria)

Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz – Vila da Paz

24/12- 18h (Igreja N. Sra do Perpétuo Socorro – Bairro Redenção); 20h (Matriz);

25/12- 10h (Igreja N. Sra. do Perpétuo Socorro – Bairro Redenção); 17h (Com. São José da Costa Rica); 19h (Matriz);

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Capelinha de Palha

24/12- 17h (Comunidade Sta. Gemma); 18h (Comunidade São Lucas); 19h (Igreja Matriz)

25/12- 18h30 (Igreja Matriz)





SUL II

Paróquia São João Evangelista e São João Batista – Parque Piauí

24/12- 16h (Igreja Matriz); 17h (Igreja São Paulo); 19h (Igreja Matriz).

25/12- 07h e 19h – (Igreja Matriz); 09h e 17h – Missa do Natal (Igreja São Paulo).

Paróquia Santíssimo Sacramento – Porto Alegre

24/12 – 19h (Igreja Matriz); 19h30 (Comunidade Santa Clara)

25/12 – 18h (Igreja Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Morada Nova

24/12 – 19h30 (Igreja Matriz); 17h30 (Com. Nossa Senhora do Carmo); 17h30 (Com. Santa Rita); 19h30 (Com. São Francisco de Assis das Chagas); 18h (Com. Santo Expedito);

25/12 – 09h30 e 17h30 (Igreja Matriz); 9h e 17h (Com. São Francisco das Chagas); 8h (Com. Maria Auxiliadora).

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Bela Vista

24/12 – 19h Missa da Vigília (Igreja Matriz);

25/12 – 08h Missa do Natal (Igreja Matriz); 18h (com. Nossa Senhora Aparecida)

Diaconia territorial São Francisco de Assis – Angelim

24/12 – 19h (Vigília de Natal na Igreja Matriz);

25/12- 17h (Matriz São Francisco de Assis); 18h (Com. Nossa Sra. das Mercês); 18h30 (Com. São Sebastião); 19h (Com. Santa Rosa de Lima)

