Árvore cai e atinge carros e fiação elétrica durante transmissão ao vivo da O Dia TV

Uma árvore caiu na manhã desta quarta-feira (31), na Praça da Bandeira, Centro de Teresina e atingiu pelo menos dois veículos que estavam estacionados na Rua Coelho Rodrigues, próximo ao Shopping da Cidade. O momento foi registrado ao vivo por uma equipe da O DIA TV. A repórter Cíntia Cantarelli fazia uma entrevista ao vivo com o secretário Edmilson Ferreira próximo ao local, onde a árvore caiu.

Parte da Rua Coelho Rodrigues ficou interditada para o tráfego. Por isso, os condutores que precisarem passar pelo local, devem utilizar uma rota alternativa pela rua Firmino Pires, para terem acesso à Avenida Maranhão.

A responsabilidade da poda regular das árvores é da Prefeitura de Teresina, sendo realizada pelas SAAD’s. A Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas – Centro informou ao Portal O Dia que faz podas regulares nas praças do Centro da capital. De acordo com a Equatorial Piauí, uma equipe da empresa se deslocou ao local para realizar a remoção dos galhos.

Nota – SAAD Centro

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Centro informa que acionou a concessionária Equatorial Piauí para auxiliar na remoção das árvores que caíram na Praça da Bandeira na manhã desta terça-feira (31) por envolver fiação elétrica. A SAAD Centro ainda reforça que a poda das árvores em todas as praças da região central de Teresina é feita com regularidade.

Nota – Equatorial Piauí

A Equatorial Piauí informa que está ciente da ocorrência de uma árvore que caiu na rede elétrica nas proximidades do palácio da cidade, centro de Teresina. A empresa já direcionou uma equipe ao local e a previsão é que a situação seja normalizada até o final da manhã de hoje (31).

A Distribuidora ainda esclarece que a responsabilidade pela poda preventiva, ou seja, aquela que evita que os galhos das árvores toquem na rede elétrica, é da Prefeitura Municipal quando a vegetação está localizada em ruas, avenidas e praças. No caso de árvores em terrenos particulares, a responsabilidade é do proprietário do imóvel e em situações onde os galhos já estejam muito próximos ou tocando a rede elétrica, a poda fica a cargo da Equatorial.

