Asfalto esburacado e lama dificultam tráfego em trecho da Avenida Centenário em Teresina

Quem passa diariamente pelo Balão da Avenida Centenário, no cruzamento com a Avenida Roraima, na zona norte de Teresina, já deve ter percebido a buraqueira e as poças de lama na região. A equipe do Portal O Dia esteve na manhã desta segunda-feira (11) no local e constatou que motociclistas, condutores de carros de passeio e até motoristas de ônibus encontram dificuldades para transitarem na região.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

O trecho esburacado da via fica no sentido Centro-Norte, e por estar em um cruzamento acaba por representar perigo de acidentes aos condutores. O seu Paulo Rodrigues, carpinteiro, não costuma passar pela Centenário. Mas hoje, ao ter que ir pela via, se espantou com o que viu. “Aqui tá um caso muito sério. Seja de quem for, da Águas de Teresina ou da Prefeitura, deixou algo muito ruim para a população. Isso representa um risco muito grande para os condutores, porque é uma avenida muito movimentada. Uma das principais vias da Zona Norte”, lembrou.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Apesar da Centenário ter passado recentemente por obras de implantação da rede de esgotamento sanitário, num serviço que fez parte do pacote de obras na região do Lagoas do Norte, de acordo com a Águas de Teresina esse trecho específico não teve o asfalto danificado por conta das obras da concessionária. Ainda segundo a empresa, o asfaltamento nessa região deve ser feito pela Prefeitura de Teresina.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Procurada, a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB) não foi encontrada para se pronunciar sobre a situação na via. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Confira o vídeo abaixo:



