Ateliê Luciana Severo Kids faz exposição para arrecadar recursos para crianças com câncer

A fim de arrecadar recursos financeiros para ajudar crianças em tratamento contra o câncer no Piauí, o ateliê Luciana Severo Kids está realizando uma exposição beneficente: o “LoveParede”. No último sábado (17), foi feito um leilão com obras produzidas pelas crianças que estudam no ateliê e todo o valor adquirido será destinado às crianças que recebem atendimento no Hospital São Marcos, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

64 esculturas de coração foram produzidas pelos alunos do ateliê (Foto: Reprodução/Instagram)

As artes que ainda não foram vendidas no leilão estarão expostas no Teresina Shopping a partir de hoje, 19 de setembro, até o dia 02 de outubro de 2022. Segundo a organização do evento, cerca de 50 esculturas pintadas pelos artistas mirins foram vendidas no sábado, mas ainda restam 14 obras.

“Nosso objetivo é estimular e divulgar a preservação da nossa cultura local e incentivar nossas crianças a desenvolverem a empatia e a solidariedade com o próximo, principalmente com os que mais precisam”, declara a artista plástica Luciana Severo, responsável pelo evento.

A organização da exposição destaca ainda a importância da ação. “Este é o único hospital que atende 100 % das crianças e adolescentes acometidas por este mal em nosso estado, e ainda pacientes vindos de estados vizinhos, como o Maranhão e o Pará. Infelizmente os recursos do SUS não são suficientes para atender toda a demanda e garantir um tratamento digno para essas crianças. Por isso, acreditamos que juntos podemos fazer mais”, informa.





