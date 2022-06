Atendimento à população de rua em Teresina aumenta 67% em 2022

Nos últimos cinco meses, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) registrou um aumento de 67% no número de atendimentos nos serviços oferecidos à pessoa em situação de rua em Teresina, quando comparado aos dados do mesmo período do ano passado.

De janeiro a maio deste ano, foram registrados 7.327 atendimentos, já em janeiro a maio de 2021, foram 4.392. Já de janeiro a maio de 2020, o número de atendimentos foi de 5.135. Os serviços oferecidos pela Semcaspi à pessoa em situação de rua estão concentrados no Centro de Valorização para a População em Situação de Rua e são: Centro Pop; Casa do Caminho; Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e encaminhamentos para refeição gratuita no Restaurante Popular de Teresina.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, o aumento no número de atendimentos é reflexo das consequências da pandemia da Covid-19 na população de baixa renda. “A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras dificuldades, como o aumento do desemprego, fechamento de empresas e altos preços dos alimentos e demais bens de consumo. Este cenário afetou, mais ainda, a população em situação de vulnerabilidade social e as pessoas que estão em situação de rua. O que pode ser comprovado o aumento no número de atendimentos. Apesar de uma pessoa ter recebido mais de um ou mais atendimentos, ainda assim é um número considerável”, comentou.

Allan Cavalcante ressalta que a Prefeitura tem intensificado a Busca Ativa dos públicos em situação de vulnerabilidade, com o apoio dos Agentes de Proteção Social (APS). "Conseguimos inaugurar o Centro de Valorização para a População em Situação de Rua, o primeiro do Nordeste, voltado especialmente à população em situação de rua. Além disso, temos feito uma intensificação do Busca Ativa por meio dos APS, tanto os que atuam no SEAS, com a população em situação de rua, quanto os que atuam nos CRAS, com as famílias em situação de vulnerabilidade. A procura espontânea também tem contribuído para ampliar o alcance da política de Assistência Social”, pontuou.

O Centro De Valorização Da Pessoa De Rua fica localizado na Rua Clodoaldo Freitas, nº 1011, Centro/Norte, próximo ao Ginásio Dirceu Arcoverde, conhecido como Verdão.



(Foto: Divulgação/Semcaspi)

A Semcaspi orienta a população teresinense que ao se deparar com alguma pessoa ou família em situação de rua, informar a Gerência do Centro Pop, por meio do telefone: (86) 9559-5161, para que sejam tomadas as devidas providências.



“Com a Busca Ativa e pelas demandas que visualizamos e recebemos, nos aproximamos deste público para oferecer os serviços. É importante destacar que não podemos obrigar as pessoas a aderir ao serviço, mas sim apresentar o que eles têm direito e os Agentes de Proteção Social vão buscando convencer esse público, direcionando para a adesão”, pontuou Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi.











É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Semcaspi