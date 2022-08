Atleta patrocinado da Unimed Teresina conquista pódios no final de semana

Final de semana de vitórias para o atleta patrocinado da Unimed Teresina, Lindomar Ferreira. O ciclista participou de duas competições no interior do Piauí e foi pódio em ambas: Campeira Rider, em Alto Longá, e no Desafio do Estreito, em Luzilândia.



A prova em Alto Longá foi de 60 km e Lindomar conquistou o 1º lugar, disputando na categoria Elite. Já em Luzilândia, a competição de XCM foi de 90km, mais uma etapa da Copa Norte Piauiense, com pódio na categoria Master B2.

Foto: Ascom/Unimed Teresina

Apesar do desafio de competir em duas cidades, o atleta conta que com muito preparo físico conseguiu participar das provas. “No sábado conquistei o 1º lugar na categoria Elite, competindo com atletas entre 23 e 29 anos, uma vitória e superação muito especial para mim. Depois da prova, fui para Luzilândia e também consegui o 1º lugar na Master B2. Duas provas longas onde obtive o melhor resultado, só tenho a agradecer aos meus parceiros, como a Unimed Teresina, pelo incentivo”, pontuou o atleta.

Lindomar Ferreira é campeão Norte Nordeste 14x e campeão piauiense por 10 anos consecutivos. Com 45 anos, ele participa de competições na categoria Master B2.

