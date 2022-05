Aulas são suspensas em escola que criança foi estuprada em Teresina

As aulas da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no loteamento São Francisco, região da Vila Palitolândia, zona sul de Teresina, estão suspensas após determinação do secretário de Educação de Teresina, Nouga Cardoso. No local, um professor teria estuprado um aluno de 9 anos.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (25/04) com pais de alunos e a comunidade escolar, Nouga Cardoso comunicou que o professor suspeito foi afastado do cargo e repudiou o ato. O gestor anunciou ainda a suspensão das atividades na unidade escolar sob a justificativa de que a a Semec vai discutir novas decisões, dentre elas, segurança, atendimento aos pais e estudantes.

Secretário de Educação de Teresina, Nouga Cardoso (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Um professor identificado como Joanilson Oliveira, que teve sua imagem divulgada em grupos de WhatsApp como sendo suspeito do crime, passou mal e precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). O professor segue internado devido a problemas cardíacos. A Semec disse apenas que o professor investigado não mora na comunidade.

A secretaria evitou divulgar o nome do professor acusado do crime sob a alegação de que o inquérito tramita em segredo de Justiça. Os gestores rebateram as acusações de família de que a escola teria sido omissa no caso. Segundo a secretaria, a direção da escola não foi procurada e só tomou conhecimento do caso quando equipe de investigadores compareceram na escola para a colheita de provas.

“A Semec esclarece, ainda, que os pais da criança/vítima não procuraram a escola ou a secretaria para informar ou denunciar sobre o ocorrido. A família optou por fazer a denuncia diretamente junto a Policia Civil que não notificou a secretaria de imediato. Somente no dia 4 de Abril, a direção da escola tomou conhecimento dos fatos ao receber uma visita de três policiais que recolheram fotografias de professores e o aparelho de gravação de filmagem da escola”, disse a Semec através de nota.

