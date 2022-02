Auxílio Brasil: em Teresina, mais de 79 mil famílias estão cadastradas no programa

Em Teresina, famílias que se encontram em situação de pobreza e de extrema pobreza têm direito ao Auxilio Brasil, programa social de transferência direta e indireta de renda. Até a primeira quinzena de fevereiro deste ano, há um total de 79.895 famílias inseridas. Segundo a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), somente em janeiro, 10.189 famílias foram incluídas no benefício, e em fevereiro já foram contabilizadas 2.912 famílias.

As famílias que têm direito ao Programa Auxílio Brasil são as que estão em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita de até R$105,00 e aquelas em situação de pobreza, com renda familiar mensal per capita entre R$105,01 e R$210,00.



(Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com Aline Teixeira, secretária executiva do SUAS/Semcaspi, os números são positivos e são frutos dos trabalhos realizados nos 19 Cras localizados em Teresina.



“Estes números são muito positivos, porque são mais famílias teresinenses recebendo um auxílio importante, de transferência de renda. São famílias que já estavam cadastradas no Cadúnico, por meio dos Cras, mas não eram alcançadas ainda por este benefício. É um programa do Governo Federal, mas a gente, em nível municipal, propicia que as famílias tenham condições de fazer este cadastro e mantenham os dados atualizados. A seleção e a inserção das famílias é por meio do próprio sistema do programa”, esclareceu.



(Foto: Divulgação/Semcapsi)

Para Rosemere Santana, gerente de Programas de Renda Mínima e Benefícios, com a passagem do Programa Bolsa Família para o Programa Auxílio Brasil, os trabalhos das equipes foram intensificados para atender às demandas.



“As nossas equipes do Renda Mínima trabalham, diariamente, nos Cras, com as ações do Cadastro Único, seja em atualizações de cadastros, cadastros novos, transferência de município, dentre outras ações. Além disso, tivemos três edições do Programa Teresina Cuida de Você, que disponibilizaram, nas manhãs de sábado, o acesso a estes serviços de forma itinerária, em espaços públicos”, pontuou.



Calendário de Pagamento

O Calendário de Pagamento do Programa Auxílio Brasil é feito com base no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Nesta segunda-feira, (14/02), inicia o pagamento para os NIS com número final 1 (um). Para mais informações, os beneficiários devem ligar para o número 111 ou baixar o aplicativo do Programa Auxílio Brasil (PAB).



(Foto: Divulgação/Semcaspi)









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Semcaspi