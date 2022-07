Auxílio Taxista: beneficiários tem até o dia 31 para serem incluídos em cadastro nacional

O Ministério do Trabalho e Previdência solicitou que as prefeituras de todo o país enviem informações sobre taxistas regularmente cadastrados para viabilizar o pagamento de auxílio aos profissionais da categoria. A previsão é que o primeiro lote do Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (BEm-Taxista) seja pago no dia 16 de agosto. Em Teresina, são cerca de 2 mil taxistas cadastrados ao Sindicato da categoria.

Os prefeitos poderão enviar as informações de cadastro a partir da próxima segunda-feira (25) ao site do ministério. O sistema ficará aberto para receber os cadastros até 31 de julho. O envio do cadastro dos taxistas pelas prefeituras é necessário em razão da competência municipal ou distrital sobre o tema.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Os dados cadastrados serão processados pela Dataprev, empresa parceira tecnológica do governo federal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, serão considerados os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022.

O valor e o número de parcelas do BEm-Taxista poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite global disponível para o pagamento do auxílio, previsto na legislação do benefício. O auxílio vai custar mais R$ 2 bilhões aos cofres públicos. Os motoristas de aplicativos e mototaxistas não estão incluídos na medida.

Com informações da Agência Brasil