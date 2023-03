Bairro Cabral recebe rede coletora de esgoto

Para avançar no índice de esgotamento sanitário da capital, a Águas de Teresina está realizando a implantação de 1.400 metros de rede coletora de esgoto no bairro Cabral, zona Norte da cidade.



A ação beneficiará 600 pessoas, entre moradores e comerciantes da região. Estão previstas 200 ligações que contribuirão diretamente para a preservação do meio ambiente, garantindo o tratamento e retorno correto do esgoto à natureza, de acordo com os padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais.

A zona urbana da capital já alcançou a universalização dos serviços de água e recebe agora investimentos na área do esgoto. A meta da Águas de Teresina é alcançar 59% em 2024 e universalizar o serviço em 2033.

