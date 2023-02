Bairro Verde Lar é beneficiado com melhorias na rede de abastecimento

Para acompanhar o crescimento da cidade, a Águas de Teresina realiza a implantação de 70m de rede de abastecimento de água no bairro Verde Lar, na zona Leste, aumentando a capacidade de distribuição com as novas ligações.

Somente ano passado, a concessionária implantou 23 km de extensões de rede de água, beneficiando em média 34.200 teresinenses.

Hoje, já são 3.142.797 km de rede de abastecimento atendendo 380 mil imóveis com água tratada na zona urbana de Teresina.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no