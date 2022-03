Baleado na cabeça, PM consegue pilotar moto até hospital no Dirceu

Um policial militar identificado como Antônio Gomes de Sousa, de 58 anos, foi atingido com dois tiros na cabeça após uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira (08), no bairro Itararé, na Zona Sudeste de Teresina. Segundo a Polícia Militar, ele ainda conseguiu pilotar a sua motocicleta até a UPA do bairro Renascença em busca de atendimento. Em seguida, foi transferido para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



Ainda segundo a corporação, o policial é lotado no Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) e voltava para casa por volta das 04h quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Foi então que eles efetuaram os disparos que atingiram a cabeça e ficaram alojados no pescoço do agente, que procurou o hospital. Os criminosos não conseguiram roubar a moto e a arma do PM.

O 8º Batalhão da Polícia Militar informou que, apesar dos disparos, Antônio Sousa estava consciente. Agora a PM segue atrás de câmeras de segurança da rua onde o crime aconteceu para identificar a moto utilizada no crime e os suspeitos.

A corporação disse ainda que continua realizando buscas para encontra os suspeitos de ter tirado no Antônio Sousa.

