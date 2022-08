Bancários realizam manifestação e cobram melhores condições de trabalho em Teresina

Na manhã desta sexta-feira (19) acontece uma manifestação dos bancários da capital. O ato percorrerá as principais agências bancárias no centro de Teresina, iniciando na Caixa Econômica Federal da Praça Rio Branco, seguindo para o Banco do Nordeste, Bradesco, Santander e Itaú. E será concluindo com um ato reunindo a categoria em frente a agência do Banco do Brasil da Rua Álvaro Mendes, às 09h30.

A campanha nacional é fruto de reivindicações oriundas de diversos sindicatos do país e culminou com uma minuta entregue aos bancos, em 15 de junho desse ano, com a expectativa de resolução dos problemas apresentados ou propostas de melhorias das condições de trabalho.



Segundo o sindicato que representa a categoria, a manifestação acontece diante da ausência de contra proposta por parte dos banqueiros, que não atenderam as reivindicações propostas pela categoria. Os protestos acontecerão em várias cidades do país para dar voz e visibilidade à campanha nacional.

